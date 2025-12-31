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  • Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
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Philips Avent ultra softSucette

SCF091/09

Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Pour une peau moins marquée et irritée

Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

  • Ultra-douce et souple

  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 0-6 mois

Collerette douce et souple

Collerette douce et souple

Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

Collerette arrondie

Collerette arrondie

La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.