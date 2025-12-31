Garantie de 2 ans
SCF091/18
Ultra-douce et souple
Orthodontique et sans BPA
Lot de 2
6-18 mois
Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.