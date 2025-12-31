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  • Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
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Philips AventNiplette™

SCF152/02

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Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
La Niplette™ aide les mamans aux mamelons plats ou ombiliqués à allaiter. Cet appareil révolutionnaire est une solution non chirurgicale simple et durable. Il suffit de la porter régulièrement pendant quelques semaines pour faire ressortir les mamelons.
Voir tous les avantages

Résultats cliniquement prouvés*

Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués

  • Une solution non chirurgicale

  • Pour les mamelons plats ou ombiliqués

  • 2 Niplette, 2 coussinets d'allaitement

Un dispositif pour les mamelons plats ou ombiliqués

Un dispositif pour les mamelons plats ou ombiliqués

Les mamelons ombiliqués ou rétractés concernent jusqu'à 10 % des femmes. Ils peuvent être source de détresse psychologique et causer des difficultés d'allaitement pour la maman et le bébé. Le mamelon ressort généralement sous l'action de la succion réalisée par le bébé. Si ce n'est pas le cas, la Niplette™ est une solution simple et confortable. Ce dispositif permet aux femmes dont les mamelons sont plats ou ombiliqués d'allaiter confortablement sans recourir à une opération chirurgicale invasive*. Elle comprend un moule à mamelon transparent avec anneau d'étanchéité relié à une valve et à un connecteur de seringue.

Utilisation idéale avant ou pendant les 6 premiers mois de la grossesse

Idéalement, la Niplette doit être utilisée avant la grossesse et doit être portée 8 heures d'affilée, le jour ou la nuit*. Si vos seins ne sont pas trop sensibles, elle peut également être utilisée pendant les six premiers mois de la grossesse afin d'obtenir une correction permanente, ou après la naissance du bébé, quelques minutes avant chaque tétée. La Niplette aspire le mamelon pour le faire ressortir, ce qui facilite la succion et la mise en place de l'allaitement au sein au cours des premiers jours. Une correction cosmétique permanente peut être réalisée une fois l'allaitement terminé. Si c'est le cas, la Niplette peut être réutilisée de temps en temps.

Une procédure simple

Une procédure simple

Maintenez d'une main la ventouse au niveau de l'aréole et faites le vide d'air au moyen de la seringue de 5 ml afin d'aspirer le mamelon. Vous avez la maîtrise de l'aspiration afin de maintenir un niveau de confort. Une fois que le mamelon est saillant, vous pouvez détacher la seringue de la valve et poursuivre vos activités normales avec la Niplette recouverte par votre soutien-gorge. Il est recommandé de procéder autant que possible* à une utilisation préalable.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, pages 46–49

  2. Cette section contient des opinions de consommateurs concernant le produit. Philips n'est pas responsable des contenus soumis par les consommateurs dans cette section. Par conséquent, les informations techniques et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans cette section ne constituent pas des informations officielles de Philips.