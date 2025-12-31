Garantie de 2 ans
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SCF152/02
Une solution non chirurgicale
Pour les mamelons plats ou ombiliqués
2 Niplette, 2 coussinets d'allaitement
Les mamelons ombiliqués ou rétractés concernent jusqu'à 10 % des femmes. Ils peuvent être source de détresse psychologique et causer des difficultés d'allaitement pour la maman et le bébé. Le mamelon ressort généralement sous l'action de la succion réalisée par le bébé. Si ce n'est pas le cas, la Niplette™ est une solution simple et confortable. Ce dispositif permet aux femmes dont les mamelons sont plats ou ombiliqués d'allaiter confortablement sans recourir à une opération chirurgicale invasive*. Elle comprend un moule à mamelon transparent avec anneau d'étanchéité relié à une valve et à un connecteur de seringue.
Idéalement, la Niplette doit être utilisée avant la grossesse et doit être portée 8 heures d'affilée, le jour ou la nuit*. Si vos seins ne sont pas trop sensibles, elle peut également être utilisée pendant les six premiers mois de la grossesse afin d'obtenir une correction permanente, ou après la naissance du bébé, quelques minutes avant chaque tétée. La Niplette aspire le mamelon pour le faire ressortir, ce qui facilite la succion et la mise en place de l'allaitement au sein au cours des premiers jours. Une correction cosmétique permanente peut être réalisée une fois l'allaitement terminé. Si c'est le cas, la Niplette peut être réutilisée de temps en temps.
Maintenez d'une main la ventouse au niveau de l'aréole et faites le vide d'air au moyen de la seringue de 5 ml afin d'aspirer le mamelon. Vous avez la maîtrise de l'aspiration afin de maintenir un niveau de confort. Une fois que le mamelon est saillant, vous pouvez détacher la seringue de la valve et poursuivre vos activités normales avec la Niplette recouverte par votre soutien-gorge. Il est recommandé de procéder autant que possible* à une utilisation préalable.
Récompenses
Notation globale
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, pages 46–49
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