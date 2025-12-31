ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
  • Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*

Plus offert 

Philips AventTéterelle

SCF153/03

1 récompense

Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*
Les téterelles sont conçues pour vous aider à allaiter lorsque vous avez des problèmes de mamelons ou des difficultés liées à la tétée. La téterelle ultramince en forme de papillon permet un contact avec le sein pour le bébé et permet de continuer à créer des liens pendant l’allaitement.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

Facile à saisir pour bébé et doux pour la peau*

Vous permet d’allaiter confortablement votre bébé plus longtemps*

  • Découpés pour un contact peau à peau

  • Protègent les mamelons endoloris

  • Moyens (21 mm)

  • 2

Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé

Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé

Nos téterelles ultraminces en forme de papillon sont conçues pour le contact peau à peau avec bébé. Grâce à leur forme, le nez et le menton de bébé sont en contact avec le sein, ce qui lui permet de sentir l’odeur de sa maman et de toucher sa peau. Vous devez placer la téterelle sur le centre de votre mamelon pour vous assurer que bébé peut téter correctement toute l’aréole. Créez des liens affectifs avec votre petit tout en protégeant vos mamelons.

Conçus pour aplanir les difficultés liées à la tétée

Conçus pour aplanir les difficultés liées à la tétée

Nous avons conçu nos téterelles pour aider bébé à surmonter les difficultés liées à la tétée et vous aider à allaiter plus longtemps*. Idéales pour les mères dont les mamelons sont plats ou invertis et les bébés qui tètent faiblement ou présentent des anomalies buccales, nos téterelles donnent au mamelon une forme qui facilite la tétée. Elles aident à garder le mamelon érigé lorsque bébé prend une pause pour téter.

Conçus pour les femmes aux mamelons sensibles et douloureux

Conçus pour les femmes aux mamelons sensibles et douloureux

Les téterelles assurent plus de confort et un allaitement tout en douceur pour celles dont les mamelons sont douloureux ou crevassés. Elles peuvent contribuer à réduire le frottement et la traction sur les mamelons durant l’allaitement; ainsi, vous pouvez allaiter bébé confortablement.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Pour celles dont les mamelons sont plats, invertis, douloureux, sensibles ou crevassés, ainsi que pour les bébés qui ont de la difficulté à téter

  2. BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011

  3. Cette section contient les opinions des consommateurs sur le produit. Philips se dissocie du contenu écrit par les consommateurs dans cette section et, par conséquent, toute information technique ou tout conseil sur l’utilisation du produit qui y est présenté ne sont pas considérés comme des renseignements officiels de Philips.