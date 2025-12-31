Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé

Nos téterelles ultraminces en forme de papillon sont conçues pour le contact peau à peau avec bébé. Grâce à leur forme, le nez et le menton de bébé sont en contact avec le sein, ce qui lui permet de sentir l’odeur de sa maman et de toucher sa peau. Vous devez placer la téterelle sur le centre de votre mamelon pour vous assurer que bébé peut téter correctement toute l’aréole. Créez des liens affectifs avec votre petit tout en protégeant vos mamelons.