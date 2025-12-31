Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF153/03
Découpés pour un contact peau à peau
Protègent les mamelons endoloris
Moyens (21 mm)
2
Nos téterelles ultraminces en forme de papillon sont conçues pour le contact peau à peau avec bébé. Grâce à leur forme, le nez et le menton de bébé sont en contact avec le sein, ce qui lui permet de sentir l’odeur de sa maman et de toucher sa peau. Vous devez placer la téterelle sur le centre de votre mamelon pour vous assurer que bébé peut téter correctement toute l’aréole. Créez des liens affectifs avec votre petit tout en protégeant vos mamelons.
Nous avons conçu nos téterelles pour aider bébé à surmonter les difficultés liées à la tétée et vous aider à allaiter plus longtemps*. Idéales pour les mères dont les mamelons sont plats ou invertis et les bébés qui tètent faiblement ou présentent des anomalies buccales, nos téterelles donnent au mamelon une forme qui facilite la tétée. Elles aident à garder le mamelon érigé lorsque bébé prend une pause pour téter.
Les téterelles assurent plus de confort et un allaitement tout en douceur pour celles dont les mamelons sont douloureux ou crevassés. Elles peuvent contribuer à réduire le frottement et la traction sur les mamelons durant l’allaitement; ainsi, vous pouvez allaiter bébé confortablement.
Récompenses
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Pour celles dont les mamelons sont plats, invertis, douloureux, sensibles ou crevassés, ainsi que pour les bébés qui ont de la difficulté à téter
BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011
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