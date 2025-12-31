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  • Confort en toute confiance
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Philips AventCoussinets d'allaitement

SCF155

Confort en toute confiance
Les coussinets d'allaitement lavables Philips Avent SCF155/06 ont une doublure en coton doux et une couche absorbante qui emprisonne l'humidité derrière la doublure antifuite, loin de la peau.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

Coussinets d'allaitement Extra-doux et absorbants

Confort en toute confiance

  • Lavable

Extra-doux et absorbants

Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 