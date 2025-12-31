Garantie de 2 ans
SCF155
Lavable
Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.
Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.
Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.