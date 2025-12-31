Garantie de 2 ans
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SCF156/00
Petits (15 mm)
2
Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.
Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.
Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.
Récompenses
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
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