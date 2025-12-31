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Philips AventProtège-mamelons

SCF156/00

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Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple et ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

Soins des seins pour protéger les mamelons endoloris

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  • Petits (15 mm)

  • 2

Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.

Tétée facile pour bébé

Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.

En silicone ultra-fin inodore et sans goût

Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Cette section contient les opinions des consommateurs sur le produit. Philips se dissocie du contenu écrit par les consommateurs dans cette section et, par conséquent, toute information technique ou tout conseil sur l’utilisation du produit qui y est présenté ne sont pas considérés comme des renseignements officiels de Philips.