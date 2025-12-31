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  • Vous aide à allaiter plus longtemps
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Philips AventProtège-mamelon

SCF156/01

Vous aide à allaiter plus longtemps
Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

Accessoires d'allaitement, protègent les mamelons douloureux

Vous aide à allaiter plus longtemps

  • Moyen (21 mm)

  • 2 pièces

Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.

Tétée facile pour bébé

Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.

En silicone ultra-fin inodore et sans goût

Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Cette section contient des opinions de consommateurs concernant le produit. Philips n'est pas responsable des contenus soumis par les consommateurs dans cette section. Par conséquent, les informations techniques et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans cette section ne constituent pas des informations officielles de Philips.