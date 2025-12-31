Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF194/01
Silicone de conception monopièce
De 0 à 3 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.
La marque de suces la plus populaire au monde
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement