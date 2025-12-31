Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

La suce Soothie de Philips Avent vous offre un autre moyen de tisser des liens avec votre enfant. En effet, ce modèle unique en un seul morceau vous permet de lui offrir le confort de votre doigt. Faite de silicone à usage médical, la suce Soothie se nettoie facilement.