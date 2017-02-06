Garantie de 2 ans
Plus offert
Silicone de conception monopièce
De 3 à 18 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Nanou
06/02/2017
Canada
Super
Super sucette seule problème ont ne les trouve pas facilement en 0-6 mois
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Suce Soothie Shapes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Suce Soothie Shapes
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
La marque de suces la plus populaire au monde
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement
Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.