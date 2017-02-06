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  • Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif
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Plus offert 

Philips AventSuce Soothie Shapes

SCF194/05

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif
La suce Soothie de Philips Avent vous offre un autre moyen de tisser des liens avec votre enfant. En effet, ce modèle unique en un seul morceau vous permet de lui offrir le confort de votre doigt. Faite de silicone à usage médical, la suce Soothie se nettoie facilement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Silicone flexible à usage médical

Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

  • Silicone de conception monopièce

  • De 3 à 18 mois

  • Orthodontiques et sans BPA

  • Paquet de 2

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

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Évaluation

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06/02/2017

Canada

Canada

Super

Super sucette seule problème ont ne les trouve pas facilement en 0-6 mois

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Suce Soothie Shapes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Suce Soothie Shapes

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.

  2. La marque de suces la plus populaire au monde

  3. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement

  4. Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.