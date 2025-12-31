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Philips AventBecs souples

SCF246/00

Becs souples
Les becs souples Philips Avent SCF246/11 sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. La valve anti-fuites, facile à nettoyer, est idéale pour boire proprement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Produits compatibles
Gobelet à bec

Gobelet à bec

SCF553/23

Gobelet à bec

Gobelet à bec

SCF553/25

Bec facilitant la transition du biberon à la tasse

Becs souples

  • 6 mois et +

Respecte les gencives

Le bec souple respecte les gencives.

Valve anti-fuites brevetée

Utilisation et nettoyage faciles

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 