Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF344/23
Laisse la peau de votre bébé respirer
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.
Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.
La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Fabricant de l'année 2014