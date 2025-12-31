Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF376/11
Avec pastille phosphorescente
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
0-6 mois
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La pastille phosphorescente de la sucette ultra air vous permet de la retrouver rapidement sans avoir à allumer la lumière.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.