ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

  • Photo d'un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d'un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel

Plus offert

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF602/12

1 récompense

Propre où que vous soyez

Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.

Voir tous les avantages

Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 260 ml

  • Bec dur, 12 mois et +

  • Avec poignées

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Tasse graduée

Tasse graduée

Graduation sur la tasse pour faciliter la préparation de la boisson de votre enfant

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Image de AWARD-612375

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés