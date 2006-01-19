Garantie de 2 ans
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SCF602/12
Propre où que vous soyez
Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.
260 ml
Bec dur, 12 mois et +
Avec poignées
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Graduation sur la tasse pour faciliter la préparation de la boisson de votre enfant
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
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