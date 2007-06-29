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Philips AventTasses pour tout-petits

SCF604/11

1 récompense

Propre où que vous soyez

La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.

Voir tous les avantages

Anti-fuites, débit rapide

Propre où que vous soyez

  • 340 ml

  • Bec sport 18 mois et +

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands

Clapet de protection du bec

Clapet de protection du bec

Le clapet de protection du bec vous garantit une propreté parfaite, où que vous soyez.

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