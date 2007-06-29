Garantie de 2 ans
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SCF604/11
Propre où que vous soyez
La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.
340 ml
Bec sport 18 mois et +
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands
Le clapet de protection du bec vous garantit une propreté parfaite, où que vous soyez.
Récompenses
Notation globale