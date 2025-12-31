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  • La façon naturelle de donner le biberon
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Philips AventTétine Naturelle

SCF651

La façon naturelle de donner le biberon
Notre nouvelle tétine, dotée d’un matériau souple nature et d’une conception souple spiralée, se rapproche davantage du sein. Les alvéoles confort et la forme naturelle de la tétine favorisent une tétée naturelle ainsi qu’une alternance facile entre l’allaitement au sein et au biberon.
Voir tous les avantages

Tétine très douce et souple

La façon naturelle de donner le biberon

  • 2 pièces

  • Débit pour nouveau-né

  • À partir de la naissance

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Conçue pour offrir une tétée plus confortable et satisfaisante à votre bébé, la large tétine imite la forme du sein et permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein.

Tétine douce comme la peau conçue pour une tétée naturelle

Tétine douce comme la peau conçue pour une tétée naturelle

La tétine est fabriquée avec un matériau doux comme la peau reproduisant la sensation du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design en spirale et les alvéoles de confort à l'intérieur de la tétine la rendent plus douce et souple, afin de permettre les mouvements naturels de la langue tout en évitant qu'elle ne s'écrase. Elle est conçue pour offrir à votre bébé une tétée plus confortable et satisfaisante.

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  1. BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011