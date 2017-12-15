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Philips AventTasse à bec dur

SCF803/00

1 récompense

Anti-fuites, pour boire proprement

La tasse à bec Philips Avent My Grippy est dotée d'une valve exclusive et ne fuit pas : les mamans le confirment ! Sa texture antidérapante et sa forme ergonomique adaptée aux petites mains aident les enfants à apprendre à boire tout seuls.

Voir tous les avantages

Bec résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Anti-fuites, pour boire proprement

  • Tasse à bec My Grippy

  • 300 ml

  • 12 mois et +

  • Lot de 1 - assortiment de couleurs

Valve évoluée pour boire sans fuites

Valve évoluée pour boire sans fuites

Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 82 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*

Bec dur résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Bec dur résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Le bec My Grippy résiste aux mordillements et permet aux jeunes enfants de boire facilement avec une tasse anti-fuites

Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)

Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)

La tasse à bec My Grippy Philips Avent est constituée de peu de pièces, ce qui la rend facile à assembler. Elle est dotée d'un capuchon de protection qui garde le bec propre et toutes ses pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013