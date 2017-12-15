Garantie de 2 ans
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SCF803/00
Anti-fuites, pour boire proprement
La tasse à bec Philips Avent My Grippy est dotée d'une valve exclusive et ne fuit pas : les mamans le confirment ! Sa texture antidérapante et sa forme ergonomique adaptée aux petites mains aident les enfants à apprendre à boire tout seuls.
Tasse à bec My Grippy
300 ml
12 mois et +
Lot de 1 - assortiment de couleurs
Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 82 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*
Le bec My Grippy résiste aux mordillements et permet aux jeunes enfants de boire facilement avec une tasse anti-fuites
La tasse à bec My Grippy Philips Avent est constituée de peu de pièces, ce qui la rend facile à assembler. Elle est dotée d'un capuchon de protection qui garde le bec propre et toutes ses pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité.
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Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013