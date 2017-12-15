Valve évoluée pour boire sans fuites

Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 82 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*