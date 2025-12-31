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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
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Philips AventTétine anti-coliques

SCY762/02

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
Notre tétine anti-coliques à débit lent (débit 2) est équipée d'une valve intégrée qui chasse l'air de l'estomac de bébé. Elle est recommandée pour les bébés à partir de 1 mois.
Voir tous les avantages

Conçue pour réduire les gaz

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

  • 2 pièces

  • Débit nouveau-né (2 trous)

  • 1 mois et +

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort.* Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air n'est pas ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

Tétée ininterrompue avec une tétine rainurée qui évite l'écrasement

Tétée ininterrompue avec une tétine rainurée qui évite l'écrasement

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

La tétine est conçue pour ne pas s'écraser, pour favoriser une bonne succion et une tétée ininterrompue.

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Avis de non-responsabilité

  1. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs, de l'irritation, des flatulences et des régurgitations.

  2. Par rapport à l'emballage précédent.

  3. Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.

  4. Conforme à la réglementation de l'UE 10/2011.