À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs, de l'irritation, des flatulences et des régurgitations.