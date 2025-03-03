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Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication d'âge sur les emballages de tétines Natural Response ?
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Pourquoi le capuchon de mon biberon Natural Philips Avent présente-t-il des trous ?
Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.