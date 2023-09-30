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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips AventTétine Natural Response

SCY962/04

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Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. Les bébés peuvent téter à leur propre rythme, comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.
Voir tous les avantages

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • Tétine Natural Response

  • 4 pièces

  • Tétine à débit lent

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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sur 5

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Critiques

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30/09/2023

Canada

Canada

Ne coule pas

Ne coule pas peut importe la grosseur de tétine! Donc tout simplement impossible pour les parents de tester la température sur le poignet (qui est pourtant primordiale quand on donne le biberon, donc l'idée n'est vraiment pas bien pensée.) De plus, bébé se fâche et ne veut pas boire. Les anciennes tétines sont vraiment meilleures. Elles sont encore disponibles sur certains sites en ligne...

Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine

Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine

25/09/2023

Canada

Canada

Ramenez les anciennes tétines!

Ça ne coule tout simplement pas. Même prendre la température (faire tomber une goutte sur le poignet) est presque impossible. Je cherche partout les anciennes..

Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à l'emballage précédent.

  2. Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.

  3. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.