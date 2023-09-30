Garantie de 2 ans
SCY962/04
Tétine Natural Response
4 pièces
Tétine à débit lent
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
1.0
sur 5
2
Critiques
Maman2023
30/09/2023
Canada
Ne coule pas
Ne coule pas peut importe la grosseur de tétine! Donc tout simplement impossible pour les parents de tester la température sur le poignet (qui est pourtant primordiale quand on donne le biberon, donc l'idée n'est vraiment pas bien pensée.) De plus, bébé se fâche et ne veut pas boire. Les anciennes tétines sont vraiment meilleures. Elles sont encore disponibles sur certains sites en ligne...
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine
Zebra272797
25/09/2023
Canada
Ramenez les anciennes tétines!
Ça ne coule tout simplement pas. Même prendre la température (faire tomber une goutte sur le poignet) est presque impossible. Je cherche partout les anciennes..
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY962/02 Tétine
Par rapport à l'emballage précédent.
Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.