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SH50Têtes de rasage de rechange

SH50/50

3.7
| (3) Critiques
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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  • Lames MultiPrecision

  • Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie

  • Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie

MultiPrecision replacement blades for a closer shave

MultiPrecision replacement blades for a closer shave

MultiPrecision replacement blades for a closer shave. replace the shaver heads and get back to 100% performance. Compatible with all shavers series 9000 (S9xxx) and Prestige (SP98xx)

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

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1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.

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3.7

sur 5

3

Critiques

3
1

16/11/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Toutes les fonctions sont très bonnes,

Pour ses fonctionnalités très bonnes et aussi savoir quelle fonction que je puis utiliser pour le corps……

Avantages

Très bon rasage

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

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28/10/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Bruit induit

Rase très bien sauf que depuis l'installation un bruit est émis. J'ai refait l'installation pour vérifier que tout est bien placé.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange

26/07/2023

Canada

Canada

coupe pas

j'aime le produit mes les lame ne dure pas plus de 3 a 6 mois

Inconvénients

coupe pas

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