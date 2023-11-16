Garantie de 2 ans
SH50/50
Lames MultiPrecision
Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie
Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie
MultiPrecision replacement blades for a closer shave. replace the shaver heads and get back to 100% performance. Compatible with all shavers series 9000 (S9xxx) and Prestige (SP98xx)
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.
3.7
sur 5
3
Critiques
elephant1267
16/11/2023
Canada
Acheteur vérifié
Toutes les fonctions sont très bonnes,
Pour ses fonctionnalités très bonnes et aussi savoir quelle fonction que je puis utiliser pour le corps……
Avantages
Très bon rasage
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
Mulu
28/10/2025
Canada
Acheteur vérifié
Bruit induit
Rase très bien sauf que depuis l'installation un bruit est émis. J'ai refait l'installation pour vérifier que tout est bien placé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
jaccc
26/07/2023
Canada
coupe pas
j'aime le produit mes les lame ne dure pas plus de 3 a 6 mois
Inconvénients
coupe pas
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
Cet avis a été rédigé pour SH50 SH50/53 Têtes de rasage de rechange
Lorsque des installations prévues à cet effet existent