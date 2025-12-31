ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Son haute précision
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision
  • Son haute précision

Plus offert 

Casques hi-fi stéréo

SHP9500/00

Son haute précision
Profitez d'une expérience sonore authentique en toute élégance. Performances exceptionnelles avec la conception acoustique arrière ouverte et les haut-parleurs 50 mm haute précision.
Voir tous les avantages

Son haute précision

  • Circum-aural

  • Noire

Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son ample

Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son ample

Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son haute fidélité.

Coussinets aérés pour un confort longue durée

Coussinets aérés pour un confort longue durée

Les coussinets aérés dissipent la pression et la chaleur pour un confort longue durée.

Arceau rembourré double couche confortable

Arceau rembourré double couche confortable

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés