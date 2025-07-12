Garantie de 2 ans
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Lames Dual Precision NanoTech
Système de suspension ultra-contrôlé
Moteur numérique ultra-rapide
Excellent revêtement SkinGlide
Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.
Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.
Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.
4.9
sur 5
47
Critiques
95%
recommandent ce produit
Ras98
12/07/2025
Canada
Acheteur vérifié
Très simple à utiliser et rasage de pres
Parfait j’utilise avec cream pour peau sensible et rasage parfait nettoyage à l eau et bon pour plus 1 mois avant recharge
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
trail
13/06/2025
Canada
Acheteur vérifié
après plusieurs jours d'utilisation le razoir coupe très bien et les ajustement de coupe sont très utile j'ai choisis la coupe le + prèes
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Ags40
29/05/2025
Canada
Acheteur vérifié
La publicité du produit est fondée.
Aspect silencieux du rasage apprécié. De plus les têtes sontparfait pour mon type de barbe. La charge dure longtemps.
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
756 évaluations réalisées par 7 barbiers avec 108 consommateurs en Allemagne