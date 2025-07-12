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  • Système de suspension ultra-contrôlé

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Lames auto-affûtées ultra-résistantes, pour un rasage de très près

Lames auto-affûtées ultra-résistantes, pour un rasage de très près

Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.

Lame idéalement positionnée, pour une précision maximale

Lame idéalement positionnée, pour une précision maximale

Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.

Rasage rapide et efficace

Rasage rapide et efficace

Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.

Spécificités Techniques

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4.9

sur 5

47

Critiques

95%

recommandent ce produit

3
1

12/07/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très simple à utiliser et rasage de pres

Parfait j’utilise avec cream pour peau sensible et rasage parfait nettoyage à l eau et bon pour plus 1 mois avant recharge

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

13/06/2025

Canada

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Acheteur vérifié

après plusieurs jours d'utilisation le razoir coupe très bien et les ajustement de coupe sont très utile j'ai choisis la coupe le + prèes

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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29/05/2025

Canada

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Acheteur vérifié

La publicité du produit est fondée.

Aspect silencieux du rasage apprécié. De plus les têtes sontparfait pour mon type de barbe. La charge dure longtemps.

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. 756 évaluations réalisées par 7 barbiers avec 108 consommateurs en Allemagne