Tours d'oreille amovibles. Pour le style qui vous convient.

Qu'il s'agisse de courir dans le parc ou d'une séance épique de HIIT, la conception de ces tours d'oreille assure un maintien sûr des écouteurs. Vous avez le choix entre trois embouts en silicone de différentes tailles et vous pouvez retirer les tours d'oreille lorsque vous ne faites pas de sport.