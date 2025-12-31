Garantie de 2 ans
Plus offert
TAA5205BK/00
Conception bidirectionnelle flexible
Autonomie de 20 heures
Appels clairs. Mode mono.
Indice d'étanchéité/résistance IPX7
Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son clair et net, aux basses puissantes. De vos playlists aux podcasts de votre choix, et bien plus encore, passez la journée avec les sons qui vous énergisent.
Ce casque sport True Wireless présente un indice d'étanchéité IPX7, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Il restera en place, quelles que soient l'intensité de votre transpiration et la forme de vos oreilles.
Qu'il s'agisse de courir dans le parc ou d'une séance épique de HIIT, la conception de ces tours d'oreille assure un maintien sûr des écouteurs. Vous avez le choix entre trois embouts en silicone de différentes tailles et vous pouvez retirer les tours d'oreille lorsque vous ne faites pas de sport.
Notation globale