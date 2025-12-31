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  • Le maintien qui vous convient
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Plus offert 

Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

TAA5205BK/00

Le maintien qui vous convient
Pour votre jogging matinal comme vos après-midi au bureau. Ces écouteurs True Wireless sont équipés de tours d'oreille amovibles, pour un maintien qui vous convient. Le boîtier de charge permet jusqu'à 20 heures d'autonomie, et les écouteurs présentent une étanchéité IPX7.
Voir tous les avantages

Le maintien qui vous convient

  • Conception bidirectionnelle flexible

  • Autonomie de 20 heures

  • Appels clairs. Mode mono.

  • Indice d'étanchéité/résistance IPX7

Design spécial sport. Prêt pour votre journée.

Design spécial sport. Prêt pour votre journée.

Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son clair et net, aux basses puissantes. De vos playlists aux podcasts de votre choix, et bien plus encore, passez la journée avec les sons qui vous énergisent.

Indice d'étanchéité IPX7 : étanche et résiste à la transpiration

Indice d'étanchéité IPX7 : étanche et résiste à la transpiration

Ce casque sport True Wireless présente un indice d'étanchéité IPX7, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Il restera en place, quelles que soient l'intensité de votre transpiration et la forme de vos oreilles.

Tours d'oreille amovibles. Pour le style qui vous convient.

Tours d'oreille amovibles. Pour le style qui vous convient.

Qu'il s'agisse de courir dans le parc ou d'une séance épique de HIIT, la conception de ces tours d'oreille assure un maintien sûr des écouteurs. Vous avez le choix entre trois embouts en silicone de différentes tailles et vous pouvez retirer les tours d'oreille lorsque vous ne faites pas de sport.

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