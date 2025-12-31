Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT3255BL/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Ergonomique
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Jusqu'à 24 heures de musique
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 18 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Le boîtier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.
Vous avez besoin de répondre au téléphone alors que votre casque est presque déchargé ? Augmentez l'autonomie en conversation en utilisant un écouteur tandis que l'autre se charge. Le micro bascule automatiquement sur l'écouteur que vous utilisez, et vous pourrez les échanger tout simplement si nécessaire.
Notation globale