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Pour faire jouer de la musique ou effectuer des appels, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil savent performer. La suppression active du bruit élimine le bruit de fond, et vous pouvez personnaliser le son grâce à l’application Philips Headphones. Enlevez un écouteur pour interrompre la musique.
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  • Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière

  • Suppression active du bruit

  • Noir

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Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit

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En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.

Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.

Deux micros pour des appels clairs. Mode mono

Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.

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