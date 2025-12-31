Deux micros pour des appels clairs. Mode mono

Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.