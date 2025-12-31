Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT5505BK/00
Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière
Suppression active du bruit
Noir
Bluetooth®
En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.
Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.
Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.
Notation globale