Une écoute agréable. Un style irrésistible.

Plongez au cœur d'un son riche et détaillé ou percevez le monde qui vous entoure. Ces écouteurs True Wireless raffinés sont dotés de la technologie de réduction de bruit active et du mode « aware » pour contrôler ce que vous entendez. Leur design circulaire sophistiqué attire tous les regards.