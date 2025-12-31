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8000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT8505BK/00

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Une écoute agréable. Un style irrésistible.
Plongez au cœur d'un son riche et détaillé ou percevez le monde qui vous entoure. Ces écouteurs True Wireless raffinés sont dotés de la technologie de réduction de bruit active et du mode « aware » pour contrôler ce que vous entendez. Leur design circulaire sophistiqué attire tous les regards.
Voir tous les avantages

Une écoute agréable. Un style irrésistible.

  • HP 13 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

  • Noire

Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.

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Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.

Un son riche et enveloppant sublimé par des basses généreuses

Un son riche et enveloppant sublimé par des basses généreuses

Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.

Coffret de charge. Profitez de jusqu'à 24 heures d'autonomie.

Coffret de charge. Profitez de jusqu'à 24 heures d'autonomie.

L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent 6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.

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