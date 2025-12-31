Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT8505BK/00
HP 13 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noire
Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.
L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent 6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.
Récompenses
Notation globale