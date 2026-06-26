Garantie de 2 ans
Ce produit
i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
$ 299.99
Cartouche Quick Clean Pod
$ 24.99
SH91
Têtes de rasage de rechange
$ 79.99
299,99 $
299,99 $
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
Revêtement Hydro SkinGlide
Garantie de 5 ans****
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.8
sur 5
48
Critiques
97%
recommandent ce produit
Pearlharbor
26/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très performant
je l'adore il rase de très près puis il ne m’irrite pas la peau bref mon meilleur.
Avantages
Très performant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Dranreb99
15/06/2026
Canada
Le meilleur
Excellent rasoir, le meilleur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.
Avantages
Douceur et efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-01
Pitbell
10/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasoirs parfait
Rasage parfait, énergie excellente, nettoyage facile....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-28
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat