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  • Rasage de près longue durée, confort optimal
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i9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

XP9201/20

4.8
| (48) Critiques | 97% recommandent ce produit
Rasage de près longue durée, confort optimal
Grâce au système de rasage Lift&Cut triple action et à la tête de précision compacte et flexible à 360°, le Philips i9000 Prestige rase les poils à 0 mm de la peau, même sur les barbes fournies. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte, guide et s'adapte à votre visage unique pour un confort optimal.
Voir tous les avantages
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Ce produit

i9000 Prestige Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

$ 299.99

  • Cartouche Quick Clean Pod

    $ 24.99

  • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    $ 79.99

299,99 $

299,99 $

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près longue durée, confort optimal

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Revêtement Hydro SkinGlide

  • Garantie de 5 ans****

Rasage de près jusqu'à 0 mm pour des résultats durables

Rasage de près jusqu'à 0 mm pour des résultats durables

Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/50
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige
    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/53
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige

    Cartouche Quick Clean Pod

    CC13/53
    • Paquet de 3
    • Jusqu'à 9 mois de rasage hygiénique
    • Compatible avec Quick Clean Pod

Notation globale

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4.8

sur 5

48

Critiques

97%

recommandent ce produit

2
1

26/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très performant

je l'adore il rase de très près puis il ne m’irrite pas la peau bref mon meilleur.

Avantages

Très performant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

15/06/2026

Canada

Canada

Le meilleur

Excellent rasoir, le meilleur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.

Avantages

Douceur et efficacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-01

10/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

rasoirs parfait

Rasage parfait, énergie excellente, nettoyage facile....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-28

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent

  2. par rapport à un revêtement sans billes

  3. par rapport à une cartouche remplie d'eau

  4. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat