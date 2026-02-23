ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau

i9000 Prestige UltraRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

XP9402/31

4.7
| (9) Critiques | 100% recommandent ce produit

3 Récompenses

Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
Le Philips i9000 Prestige Ultra est notre rasoir le plus innovant. Son système Lift&Cut triple action coupe les poils à la racine pour une précision longue durée, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ Pro propose désormais 5 modes de rasage pour un confort optimal.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

avec la technologie SkinIQ Pro

Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Guidage actif de la pression et du mouvement

  • Garantie de 7 ans*****

Rasage à la racine, précision longue durée

Rasage à la racine, précision longue durée

Notre système breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,08 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision maximale qui dure toute la journée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure** pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Conçues pour attraper les poils qui poussent dans différentes directions, les lames NanoTech Dual Precision rotatives à 360° coupent 25 % de poils en plus par passage*. Avec 8 millions de mouvements de coupe par minute, elles assurent précision et efficacité même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image PBTAWARD144
  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD139

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

9

Critiques

100%

recommandent ce produit

2
1

23/02/2026

Canada

Canada

Meilleur rasoir à vie

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

19/01/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Super rasoir !

Les poils du visage sont coupés parfaitement et sans aucun effort. L'ergonomie du rasoir est idéale; sa prise en mains est très confortable. Bref, j'apprécie énormément ce rasoir Prestige Ultra de Philips.

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

26/12/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très satisfait

Très satisfait de la série I9000 Prestige Ultra il y a de grosse amélioration sur les tête de rasage ainsi que le système e nettoyage comparativement a mon autre que j'avais série 9000 dont vous avez discontinué tout le système de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. par rapport au rasoir Philips série 3000

  2. par rapport au modèle précédent

  3. par rapport à un revêtement sans billes

  4. par rapport à une cartouche remplie d'eau

  5. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat