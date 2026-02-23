Garantie de 2 ans
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual Precision NanoTech
Tête de précision flexible à 360°
Guidage actif de la pression et du mouvement
Garantie de 7 ans*****
Notre système breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,08 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision maximale qui dure toute la journée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure** pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Conçues pour attraper les poils qui poussent dans différentes directions, les lames NanoTech Dual Precision rotatives à 360° coupent 25 % de poils en plus par passage*. Avec 8 millions de mouvements de coupe par minute, elles assurent précision et efficacité même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
Récompenses
4.7
sur 5
9
Critiques
100%
recommandent ce produit
Pharm
23/02/2026
Canada
Meilleur rasoir à vie
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Bravo44
19/01/2026
Canada
Acheteur vérifié
Super rasoir !
Les poils du visage sont coupés parfaitement et sans aucun effort. L'ergonomie du rasoir est idéale; sa prise en mains est très confortable. Bref, j'apprécie énormément ce rasoir Prestige Ultra de Philips.
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Prestige9
26/12/2025
Canada
Acheteur vérifié
Très satisfait
Très satisfait de la série I9000 Prestige Ultra il y a de grosse amélioration sur les tête de rasage ainsi que le système e nettoyage comparativement a mon autre que j'avais série 9000 dont vous avez discontinué tout le système de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
par rapport au rasoir Philips série 3000
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat