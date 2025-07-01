La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle

Utilisez toujours l'adaptateur secteur ou le câble de charge d'origine fourni avec votre tire-lait. Si vous avez acheté un modèle plus récent qui ne comporte pas d'adaptateur secteur, consultez le mode d'emploi de votre tire-lait et assurez-vous que les accessoires de charge correspondent aux spécifications recommandées.

Un adaptateur secteur usé ou trop ancien peut nuire aux performances de certains tire-lait électriques Philips Avent.

Si vous utilisez une ancienne version de l'adaptateur, contactez le Service Consommateurs Philips pour voir s'il est possible de le faire remplacer gratuitement.