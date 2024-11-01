Le système Philips Spectral CT 7500 vous offre des résultats spectraux 100 % du temps. Désormais, il est facile de rendre chaque acquisition plus efficace, afin de vous aider à orienter le diagnostic de précision si important pour vos patients. Le Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale.
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Le système Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale, sans protocoles spéciaux ni compromis. Effectuez des acquisitions rapides à faible dose sans compromettre la vitesse, la puissance ou le champ d’acquisition.
Scanner à détection spectrale
Le système Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale, sans protocoles spéciaux ni compromis. Effectuez des acquisitions rapides à faible dose sans compromettre la vitesse, la puissance ou le champ d’acquisition.
Scanner à détection spectrale
Le système Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale, sans protocoles spéciaux ni compromis. Effectuez des acquisitions rapides à faible dose sans compromettre la vitesse, la puissance ou le champ d’acquisition.
Activation en continu pour une confiance accrue
Activation en continu pour une confiance accrue
Le scanner à détection spectrale étant toujours activé, vous pouvez avoir toute confiance dans l’imagerie spectrale de routine, sans augmentation de la dose de rayonnement. Vous bénéficierez d’une intégration fluide avec votre processus de travail simple d’utilisation Philips iPatient actuel. Procédez normalement pour obtenir des couches de résultats spectraux de qualité en une seule acquisition, à la demande, et même rétrospectivement.
Activation en continu pour une confiance accrue
Le scanner à détection spectrale étant toujours activé, vous pouvez avoir toute confiance dans l’imagerie spectrale de routine, sans augmentation de la dose de rayonnement. Vous bénéficierez d’une intégration fluide avec votre processus de travail simple d’utilisation Philips iPatient actuel. Procédez normalement pour obtenir des couches de résultats spectraux de qualité en une seule acquisition, à la demande, et même rétrospectivement.
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Étonnamment simple
Étonnamment simple
Le scanner à détection spectrale est étonnamment simple et vous permet d’effectuer une acquisition et une reconstruction rapides. Vous pourrez ainsi rapidement établir un diagnostic et mettre en place un traitement. Cette vitesse est précieuse dans tous les cas, mais elle est cruciale au sein du service des urgences, où le scanner constitue l’imagerie de première ligne dans une situation où la pression est importante.
Étonnamment simple
Le scanner à détection spectrale est étonnamment simple et vous permet d’effectuer une acquisition et une reconstruction rapides. Vous pourrez ainsi rapidement établir un diagnostic et mettre en place un traitement. Cette vitesse est précieuse dans tous les cas, mais elle est cruciale au sein du service des urgences, où le scanner constitue l’imagerie de première ligne dans une situation où la pression est importante.
Étonnamment simple
Le scanner à détection spectrale est étonnamment simple et vous permet d’effectuer une acquisition et une reconstruction rapides. Vous pourrez ainsi rapidement établir un diagnostic et mettre en place un traitement. Cette vitesse est précieuse dans tous les cas, mais elle est cruciale au sein du service des urgences, où le scanner constitue l’imagerie de première ligne dans une situation où la pression est importante.
Des résultats spectraux fiables pour tous les types de patients
Des résultats spectraux fiables pour tous les types de patients
Grâce au système Spectral CT 7500, l’acquisition spectrale ne s’adresse pas seulement à certaines personnes, elle convient à tous*. L’objectif est d’étendre l’acquisition spectrale aux types de patients complexes, y compris les patients cardiaques, pédiatriques et en surpoids.
Des résultats spectraux fiables pour tous les types de patients
Grâce au système Spectral CT 7500, l’acquisition spectrale ne s’adresse pas seulement à certaines personnes, elle convient à tous*. L’objectif est d’étendre l’acquisition spectrale aux types de patients complexes, y compris les patients cardiaques, pédiatriques et en surpoids.
Des résultats spectraux fiables pour tous les types de patients
Grâce au système Spectral CT 7500, l’acquisition spectrale ne s’adresse pas seulement à certaines personnes, elle convient à tous*. L’objectif est d’étendre l’acquisition spectrale aux types de patients complexes, y compris les patients cardiaques, pédiatriques et en surpoids.
Scanner à détection spectrale
Activation en continu pour une confiance accrue
Étonnamment simple
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Le système Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale, sans protocoles spéciaux ni compromis. Effectuez des acquisitions rapides à faible dose sans compromettre la vitesse, la puissance ou le champ d’acquisition.
Scanner à détection spectrale
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Étonnamment simple
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Étonnamment simple
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Des résultats spectraux fiables pour tous les types de patients
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Fiche technique
Général
Général
Alimentation du générateur
120 kW
Coupes
512
Couverture
80 mm
Vitesse de rotation
0,27 s
Gamme d’acquisition maximale (axiale)
2 000 mm
Taille du tunnel patient
800 mm
Vitesse de reconstruction conventionnelle
iDose4 : 93 % des protocoles de référence en moins d’une minute
Résolution temporelle spectrale
Simultanée dans le même temps et dans le même espace
* La reconstruction spectrale est incrémentielle à la reconstruction conventionnelle.
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