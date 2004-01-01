La plateforme Philips Capsule MDIP favorise des soins proactifs dans tous les services hospitaliers, avec des avantages potentiels pour l’ensemble du système de santé. Lorsque les données sont agrégées et présentées en fonction du contexte du patient, le personnel soignant peut hiérarchiser et coordonner efficacement les interventions.
Demande de communication
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.
Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.Je comprends
Compatibilité avec le cloud
Compatibilité avec le cloud
Compatibilité avec le cloud
Conception sécurisée
Conception sécurisée
Conception sécurisée
Évolutivité
Évolutivité
Évolutivité
Analyse des données en temps réel
Analyse des données en temps réel
Analyse des données en temps réel
Gestion centralisée
Gestion centralisée
Gestion centralisée
Connaissance du contexte
Connaissance du contexte
Connaissance du contexte
Compatibilité avec le cloud
Compatibilité avec le cloud
Compatibilité avec le cloud
Conception sécurisée
Conception sécurisée
Conception sécurisée
Évolutivité
Évolutivité
Évolutivité
Analyse des données en temps réel
Analyse des données en temps réel
Analyse des données en temps réel
Gestion centralisée
Gestion centralisée
Gestion centralisée
Connaissance du contexte
Connaissance du contexte
Connaissance du contexte
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.
Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.
Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.Je comprends
Choisir le paysCanada (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.