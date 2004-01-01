FR
EN

Critères de recherche

Capsule MDIP

Plateforme (ou logiciel)

Trouver produits similaires

La plateforme Philips Capsule MDIP favorise des soins proactifs dans tous les services hospitaliers, avec des avantages potentiels pour l’ensemble du système de santé. Lorsque les données sont agrégées et présentées en fonction du contexte du patient, le personnel soignant peut hiérarchiser et coordonner efficacement les interventions.

Contactez nous
Caractéristiques
Compatibilité avec le cloud

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.
Conception sécurisée

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.
Évolutivité

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.
Analyse des données en temps réel

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.
Gestion centralisée

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.
Connaissance du contexte

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.
  • Compatibilité avec le cloud
  • Conception sécurisée
  • Évolutivité
  • Analyse des données en temps réel
Voir toutes les caractéristiques
Compatibilité avec le cloud

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Compatibilité avec le cloud

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.
Conception sécurisée

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.

Conception sécurisée

Permet l’authentification, l’autorisation, la confidentialité, l’intégrité des données, la protection des données et la responsabilité au sein de la plateforme. Grâce aux communications sécurisées MDIP, la plateforme prend en charge le cryptage de bout en bout des données en transit depuis le chevet du patient jusqu’au consommateur HL7 en aval.
Évolutivité

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.

Évolutivité

Offre flexibilité, sécurité et fiabilité pour répondre aux besoins de déploiements simples et complexes. Les hôpitaux peuvent continuer à intégrer de nouveaux types d’appareils médicaux, à élargir l’utilisation des données des appareils et à s’adapter aux changements organisationnels, industriels et réglementaires.
Analyse des données en temps réel

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.

Analyse des données en temps réel

Fournit des fonctionnalités de gestion des données pour transformer la diffusion des données des appareils médicaux et transmettre des informations contextuelles aux systèmes destinataires.
Gestion centralisée

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.

Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.
Connaissance du contexte

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.

Connaissance du contexte

Fournit des éléments de données contextuelles critiques dont les systèmes gourmands en ressources ont besoin, tels que l’identification et l’association du patient, la sélection de visites multiples, la synchronisation de l’heure, l’accès utilisateur et l’emplacement des ressources. La plateforme Philips Capsule MDIP fournit les outils et les processus permettant d’identifier, d’associer et de dissocier le patient.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.