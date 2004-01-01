Gestion centralisée

Offre une visibilité et une gestion uniques de la plateforme Philips Capsule MDIP, des concentrateurs de connectivité, des connexions et des configurations d’applications en toute sécurité via une application Web. Les commandes améliorées et les vues à distance en direct facilitent le déploiement et la gestion en assurant la recherche et le filtrage des concentrateurs connectés, ainsi que l’accès aux détails et à l’état des concentrateurs.