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Sonde de température cutanée, à usage unique 989803220791

Accessoires de température

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Sonde de température cutanée à usage unique pour une surveillance continue et stérile. Destinée aux patients adultes et pédiatriques. La sonde de température cutanée est conçue pour être utilisée avec un câble d’interface DeRoyal. L’utilisation d’un câble non compatible peut affecter les performances. Longueur totale : 70 cm. 1 boîte = 50 sondes.

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Adulte, enfant
Site d’application
  • Peau
Longueur du câble
  • 70 cm
Compatibilité
  • Câble adaptateur 989803220821 (4 m)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 50 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Type de patient
  • Adulte, enfant
Remplace la référence
  • 21091A
Durée de conservation
  • 1 an
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803220821
Stérile ou non stérile
  • Stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Certification CE
  • Non
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Adulte, enfant
Site d’application
  • Peau
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 50 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Adulte, enfant
Site d’application
  • Peau
Longueur du câble
  • 70 cm
Compatibilité
  • Câble adaptateur 989803220821 (4 m)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 50 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Type de patient
  • Adulte, enfant
Remplace la référence
  • 21091A
Durée de conservation
  • 1 an
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803220821
Stérile ou non stérile
  • Stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Certification CE
  • Non
  • Dispositif à usage unique. Il n’est pas destiné à la désinfection et/ou à une réutilisation ultérieure. Une réutilisation pourrait entraîner une contamination microbienne et un risque de blessures chez le patient.
  • La sonde de température cutanée DeRoyal ne doit être utilisée que sur une peau saine et intacte
  • La sonde de température cutanée est destinée à être utilisée avec un câble d’interface DeRoyal. L’utilisation d’un câble non compatible peut affecter les performances.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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