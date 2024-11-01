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Câble adaptateur réutilisable pour sonde de température, 4 m 989803220821

Accessoires de température

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Le câble d’extension peut être utilisé avec des moniteurs patient et d’autres appareils de mesure Philips. Le câble d’extension sert d’interface entre une sonde de température à usage unique et un moniteur patient. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage pour vous assurer de sa compatibilité. Longueur totale : 400 cm. 1 pièce = 1 câble

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Fiche technique

Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 400 cm
Nombre de broches
  • 2
Compatibilité
  • Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Tous
Remplace la référence
  • 21082A
Durée de conservation
  • non applicable
Longueur du câble
  • 400 cm
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803220791
  • 989803220801
  • 989803220811
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Certification CE
  • Non
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Certification CE
  • Non
Conditionnement
  • 1 pièce = 1 câble
Durée de conservation minimum
  • non applicable
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 400 cm
Nombre de broches
  • 2
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
Voir toutes les caractéristiques
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 400 cm
Nombre de broches
  • 2
Compatibilité
  • Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage
Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Tous
Remplace la référence
  • 21082A
Durée de conservation
  • non applicable
Longueur du câble
  • 400 cm
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803220791
  • 989803220801
  • 989803220811
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Certification CE
  • Non
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Certification CE
  • Non
Conditionnement
  • 1 pièce = 1 câble
Durée de conservation minimum
  • non applicable
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
  • Les câbles d’interface DeRoyal sont destinés à être utilisés uniquement avec des sondes de température DeRoyal. L’utilisation avec d’autres sondes peut affecter les mesures de température
  • N’utilisez PAS ce câble si sa gaine est percée, coupée ou endommagée, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou affecter les mesures de température

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