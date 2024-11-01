Les sondes de température réutilisables sont disponibles pour différentes applications (rectale/œsophagienne et cutanée). Elles peuvent être utilisées avec des moniteurs patient et des appareils de mesure Philips, notamment les moniteurs patient IntelliVue, les modules de mesure et les extensions. Les sondes de température sont conçues pour être connectées directement à un moniteur. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage pour vous assurer de sa compatibilité
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Taille du capteur
|
|Longueur du câble
|
|Unité de mesure
|
|Conditionnement
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Température
|
|Dimensions
|
|Type de patient
|
|Remplace la référence
|
|Durée de conservation
|
|Longueur
|
|Nombre de broches
|
|Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Sans DEHP
|
|Indications d’application
|
|Stérile ou non stérile
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Certification CE
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Conditionnement
|
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Unité de mesure
|
|Conditionnement
|
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Taille du capteur
|
|Longueur du câble
|
|Unité de mesure
|
|Conditionnement
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Température
|
|Dimensions
|
|Type de patient
|
|Remplace la référence
|
|Durée de conservation
|
|Longueur
|
|Nombre de broches
|
|Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Sans DEHP
|
|Indications d’application
|
|Stérile ou non stérile
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Certification CE
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Conditionnement
|
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.