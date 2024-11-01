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Sonde de température œsophagienne/rectale, 9 FR

Sonde de température, réutilisable

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Les sondes de température réutilisables sont disponibles pour différentes applications (rectale/œsophagienne et cutanée). Elles peuvent être utilisées avec des moniteurs patient et des appareils de mesure Philips, notamment les moniteurs patient IntelliVue, les modules de mesure et les extensions. Les sondes de température sont conçues pour être connectées directement à un moniteur. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage pour vous assurer de sa compatibilité

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant ; adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 French
Longueur du câble
  • 280 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 sonde par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Dimensions
  • Longueur : 280 cm, 9 French
Type de patient
  • Enfant ; adulte
Température
  • Fonctionnement : +0 °C à +50 °C
Remplace la référence
  • 989803203571
Durée de conservation
  • non applicable
Longueur
  • 280 cm
Nombre de broches
  • 2
Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
  • Non
Sans DEHP
  • oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extension hémodynamique IntelliVue (867039, M3012A/862111)
  • Extension de capnographie IntelliVue (867040, M3014A/862187)
  • Extension Microstream IntelliVue (867041, M3015A/B/862393/865377)
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL/862442/866462)
  • IntelliVue MP5, MP5SC (M8105A/865024, M8105AS/865322)
  • IntelliVue MP2 (M8102A/865040)
  • Module multi-mesure IntelliVue X2 (M3002A/865039)
  • Module de température (M1029A/862291)
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (appareils 867311/867313/867315)
Indications d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • oui
Durée de conservation minimum
  • non applicable
Certification CE
  • oui
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Conditionnement
  • 1 sonde par boîte
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant ; adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 sonde par boîte
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant ; adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 French
Longueur du câble
  • 280 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 sonde par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Dimensions
  • Longueur : 280 cm, 9 French
Type de patient
  • Enfant ; adulte
Température
  • Fonctionnement : +0 °C à +50 °C
Remplace la référence
  • 989803203571
Durée de conservation
  • non applicable
Longueur
  • 280 cm
Nombre de broches
  • 2
Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
  • Non
Sans DEHP
  • oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extension hémodynamique IntelliVue (867039, M3012A/862111)
  • Extension de capnographie IntelliVue (867040, M3014A/862187)
  • Extension Microstream IntelliVue (867041, M3015A/B/862393/865377)
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL/862442/866462)
  • IntelliVue MP5, MP5SC (M8105A/865024, M8105AS/865322)
  • IntelliVue MP2 (M8102A/865040)
  • Module multi-mesure IntelliVue X2 (M3002A/865039)
  • Module de température (M1029A/862291)
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (appareils 867311/867313/867315)
Indications d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • oui
Durée de conservation minimum
  • non applicable
Certification CE
  • oui
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Conditionnement
  • 1 sonde par boîte
  • Ne pas utiliser la sonde rectale/œsophagienne chez des patients pour lesquels son insertion dans l’œsophage pourrait être considérée comme dangereuse.

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