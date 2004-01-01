Le dispositif de balayage SG300 est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires traitant des volumes élevés souhaitant optimiser l’utilisation du dispositif de balayage et réduire davantage le coût de propriété total par lame grâce aux fonctions de numérisation nocturne. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le dispositif de balayage SG300 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le dispositif de balayage de pathologie SGi, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances*.
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Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Haut débit
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Haut débit
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Harmonisation et sécurité multisite
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Images de haute qualité
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Fonctionnement automatisé
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Technologie 3D prête à l’emploi
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Haut débit
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Haut débit
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Un dispositif de balayage Ultra Fast peut numériser jusqu’à 60 lames par heure pour une lame avec une coupe de 15 x 15 mm. Chaque dispositif de balayage peut accueillir 300 lames, qui peuvent être chargées en continu, ce qui offre une numérisation en continu entièrement automatisée. Même en cas d’erreur détectée, l’utilisateur est prévenu mais le dispositif de balayage continue à numériser la lame disponible suivante, ce qui permet une numérisation à haut débit.
Harmonisation et sécurité multisite
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Harmonisation et sécurité multisite
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
La configuration multisite est une approche commune pour créer un réseau virtuel composé de plusieurs laboratoires. Vous pouvez ainsi connecter votre équipe à une solution évolutive et partager des données histologiques au sein d’une organisation. Plusieurs sites peuvent accéder aux images et échanger des dossiers, ce qui permet d’équilibrer la charge de travail entre les différents sites. Il est ainsi possible de joindre plus rapidement des spécialistes et des sous-spécialistes pour des consultations à distance.
Images de haute qualité
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Images de haute qualité
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Notre dispositif de balayage validé cliniquement offre des images de haute qualité grâce à un processus d’acquisition standardisé et entièrement automatisé. Chaque diapositive est numérisée avec un agrandissement équivalant à 40 fois sa taille (0,25 µm/pixel). Les images nettes et de haute résolution qui en résultent sont essentielles à la numérisation du processus de travail de diagnostic principal, ainsi que pour faciliter l’utilisation d’algorithmes d’analyse d’images
Fonctionnement automatisé
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Fonctionnement automatisé
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
L’utilisation du dispositif de balayage ultrarapide se résume à son chargement. Tout personnel du laboratoire peut charger des lames dans le dispositif de balayage, et le processus de numérisation se déclenche automatiquement. Ce traitement automatisé s’appuie sur de nombreux algorithmes de détection des tissus, des codes-barres et des lamelles, ainsi que sur des algorithmes de mise au point automatique continue utilisés pendant l’acquisition.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
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Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
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Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
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Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
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Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
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Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
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La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
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La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
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Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Technologie 3D prête à l’emploi
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Dispositif de balayage de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Durée de l’acquisition (hors manipulation et pré-acquisition par lame)
SG300 ≤ 45 secondes à un agrandissement équivalent à 40x (zone d’acquisition de 15 x 15 mm)
Durée totale de l’acquisition (incluant manipulation et pré-acquisition) par lame
SG300 ≤ 67 secondes à un agrandissement équivalent à 40x (zone d’acquisition de 15 x 15 mm)
Pourcentage moyen de tissus détectés et numérisés
≥ 99,5 %
Alimentation
100-240 V CA, 50/60 Hz, 700 watts
Objectif d’agrandissement
O.N. de 0,75 Plan Apo
Résolution/taille des pixels
0,25 µm/pixel
Conformité aux normes
EN CEI 61010-1:2010/A1:2016, EN CEI 61010-2-101:2018, EN CEI 61326-1:2013 FCC Partie 15, CEI 6132
CEI 61326-2-6 (IVD), CEI 61326-1:2012 CEI 61326-2-6:2012
Lecteur de code-barres
Type de code 1D : code 39 avec somme de contrôle mod 43 (ISO/CEI 16388:2007)
Code 128 (ISO/CEI 15417:2007)
Type de code 2D : matrice de données ECC 200 – Code 39,
Code 128 (ISO/CEI 16022:2006) Type de code-barres recommandé pour toutes les lames en verre.
Humidité relative (sans condensation)
Entre 50 % à 40 °C et 80 % à 31 °C.
Poids (kg)
153
Ports de connexion SG
Câble Ethernet pour 10 Go (câble CAT 6 requis) / et câble réseau 1 Go/s avec RJ45
Connecteur (CAT 6 préférable)
Application Revue du système de gestion des images
Application Revue du système de gestion des images
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
.
Unité centrale
Intel Xeon E5-1620 v3 @ GHz ou similaire
Mémoire vive
8 Go de mémoire physique
Connectivité
Ethernet 100 Mbit/s
Carte graphique
Mémoire GPU : carte graphique GeForce GTX 1050 Ti 4 Go ou similaire
*Mise à jour recommandée du pilote de la carte graphique de l’ordinateur client.
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Système d’exploitation
Microsoft Windows 8, 8.1 ou 10 (64 bits)
Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
Ethernet 100 Mbit/s
Connectivité
Chrome (recommandé), Internet Explorer***
*** La fonction “Utiliser mon ordinateur pour le traitement des images” requiert Chrome.
Carte graphique
Mémoire GPU : 4 Go
Carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou similaire*
*Mise à jour recommandée du pilote de la carte graphique de l’ordinateur client.
Autre logiciel
Logiciel PDF Viewer
E-mail du client
Logiciel de stockage et serveur d’applications du système de gestion des images
Logiciel de stockage et serveur d’applications du système de gestion des images
Unité centrale
Processeur Intel 6 cœurs double socket @ 2,3 GHz
Mémoire vive
32 Go
Stockage
Protection contre la défaillance d’un seul disque (p. ex., config. RAID ou réplication données).
Pour être utilisé avec 5 dispositifs de balayage ou plus : disques Flash
* Uniquement avec le dispositif de balayage de pathologie SGi de Philips, non certifié CE à ce jour et non commercialisé aux États-Unis ni dans certains autres pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
** Les déclarations formulées par AWS sont des déclarations tierces, susceptibles de ne pas s’appliquer à tous les marchés et pouvant être mises à jour de temps à autre. Les fonctionnalités et les avantages de la solution dépendent de la configuration et de l’utilisation spécifiques du client. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité (sur le marché concerné).
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) est conforme au Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux diagnostics in vitro (RDIV).
Ce document n’est pas destiné à être diffusé aux États-Unis.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
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