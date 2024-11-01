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Philips Respironics Wisp Pediatric

Masque nasal

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Wisp Pédiatrique est un masque nasal pour enfants qui offre une conception compacte unique pour un confort maximal. Il est fabriqué à partir d’un tissu doux et est disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe. Une molette de correction des fuites permet aux parents et au personnel soignant d’ajuster le masque sans avoir à le retirer.

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Caractéristiques
Design

Design

Son design compact confère un confort maximal.

Design

Son design compact confère un confort maximal.

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Son design compact confère un confort maximal.
Liberté de mouvement

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.
Ajustement du coussin

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.
Languettes de libération rapide

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.
Matériaux

Matériaux

Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.

Matériaux

Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.

Matériaux

Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.
  • Design
  • Liberté de mouvement
  • Ajustement du coussin
  • Languettes de libération rapide
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Design

Design

Son design compact confère un confort maximal.

Design

Son design compact confère un confort maximal.

Design

Son design compact confère un confort maximal.
Liberté de mouvement

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.

Liberté de mouvement

Une articulation pivotante à 360° et un joint d’étanchéité automatique au niveau du coussin confèrent une grande liberté de mouvement.
Ajustement du coussin

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.

Ajustement du coussin

Trois tailles de coussin adaptées aux enfants sont disponibles pour un ajustement optimal.
Languettes de libération rapide

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.

Languettes de libération rapide

Des languettes de libération rapide non magnétiques facilitent les passages aux toilettes en pleine nuit.
Matériaux

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Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.

Matériaux

Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.

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Fabriqué à partir d’un tissu doux et disponible dans une couleur jaune avec un imprimé ludique et amusant imitation girafe.
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