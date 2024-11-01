Comprend des oreillers de gel de taille S, M et L.
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|HCPCS
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|Matériau du raccord pivotant/de la tubulure/du coude
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|Matériau du coussinet
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|Garantie
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|Pression de fonctionnement
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|Matériau des oreillers/coussinets d’armature
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|Matériau du harnais
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|Matériau de l’armature
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|Niveau de pression acoustique
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|HCPCS
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|Matériau du raccord pivotant/de la tubulure/du coude
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|Matériau du coussinet
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|HCPCS
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|Matériau du raccord pivotant/de la tubulure/du coude
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|Matériau du coussinet
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|Garantie
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|Pression de fonctionnement
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|Matériau des oreillers/coussinets d’armature
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|Matériau du harnais
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|Matériau de l’armature
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|Niveau de pression acoustique
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