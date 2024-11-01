Conçu pour assurer une ventilation non invasive de haute qualité tout en s’appuyant confortablement contre le visage, le masque de VNI Philips Respironics AF541 est équipé de coussins narinaires et sous-narinaires interchangeables. Le patient bénéficie ainsi des avantages de l’alternance de masques tout en n’utilisant qu’un seul et même masque.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Remplacement du coussin nasal
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Remplacement du coussin nasal
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Optimise l’efficacité des processus
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
Ajustable afin d'optimiser le confort du patient
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Compatible avec différents types de coudes
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Remplacement du coussin nasal
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Remplacement du coussin nasal
En alternant régulièrement entre des coussins narinaires et sous-narinaires, vous pouvez relâcher et redistribuer les points de pression, réduisant ainsi le risque de lésions cutanées. En remplaçant uniquement le coussin, au lieu de l’ensemble du masque, vous pouvez améliorer le processus de travail tout en réduisant les coûts.
Optimise l’efficacité des processus
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
S’adapte à différents ventilateurs
Il est possible d’utiliser le masque naso-buccal AF541 dans divers contextes. Il est donc inutile de le remplacer lorsque vos patients passent d’un environnement de soins aigus à subaigus. De plus, le masque prend en charge les traitements par nébulisation et les fibroscopies pour vous aider à poursuivre un traitement par VNI sans interruption.
Ajustable afin d'optimiser le confort du patient
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Réglable en fonction des besoins du patient
Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.
Compatible avec différents types de coudes
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
Coudes faciles à fixer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. Le masque AF541 peut être utilisé avec quatre types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2, coudes standard (SE) et coudes spéciaux fibroscopie.
1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. Juillet 2015 ;24(4).
Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.