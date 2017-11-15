Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité

Care Orchestrator intègre les informations des patients présentant des troubles du sommeil ou des problèmes respiratoires aux DPI des hôpitaux, aux demandes de remboursement des mutuelles et aux systèmes de facturation. Ainsi, l’ensemble de l’équipe soignante (les prestataires de soins à domicile, les médecins et les organismes payeurs) bénéficie d’un accès rapide et facile aux données critiques, sur tous les appareils et sur tous les sites. Donnez aux membres de l’équipe les moyens de prendre des décisions cliniques éclairées, de suivre l’évolution des patients, de rationaliser le processus de facturation, de soumettre facilement les demandes de remboursement, et plus encore.