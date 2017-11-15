Critères de recherche
Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.
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Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
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Surveillez et gérez les patients à distance
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Optimisez le temps de votre équipe
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Votre établissement, votre façon de diriger
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Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.
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