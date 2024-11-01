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DreamStation CPAP & BiPAP

Systèmes de PPC et de thérapie à deux niveaux de pression

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Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.

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Caractéristiques
Évaluation simplifiée du dispositif
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La résolution à distance des problèmes simplifie l’évaluation du dispositif à domicile et limite le nombre de renvois superflus pour réparation. Les patients peuvent utiliser l’outil intuitif d’auto-diagnostic intégré au dispositif afin de réduire le temps et la frustration associés à la recherche des pannes.

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Options de connexion économiques
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Tous les dispositifs intègrent la technologie Bluetooth® et peuvent également se voir équipés de la connexion Wi-Fi et/ou d’un modem cellulaire (en option) afin d’offrir l’ensemble le plus complet d’options de connexion parmi tous les fabricants de système de traitement par PPC du marché.*

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S’habituer en toute simplicité
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Le système DreamStation comprend un ensemble d’outils conçus pour aider les patients dès le début de leur traitement par pression positive continue (PPC). La fonction EZ-Start aide les patients à s’habituer progressivement au traitement et la fonction SmartRamp leur permet de s’endormir avec des pressions plus faibles.

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Suivre ses progrès dès le réveil
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Tous les matins, les patients peuvent suivre le résumé de leurs progrès et ainsi rester motivés pour la suite de leur traitement. Un graphique simple représentant le nombre d’heures d’utilisation pendant la nuit s’affiche à l’écran, suivi d’un résumé des “bonnes nuits” pour lesquelles la durée d’utilisation a dépassé les 4 heures au cours des 30 derniers jours.

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Maximiser les échanges avec l’équipe soignante
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Grâce à la connexion à notre logiciel performant Care Orchestrator pour la gestion de la compliance patient, vous disposez d’une large gamme d’outils de surveillance et de prise en charge des patients. Adherence Profiler (en option) est un outil intuitif qui vous aide à maximiser le temps que votre personnel consacre aux patients afin d’accroître le taux d’issues favorables des traitements.

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Assistance à long terme
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La technologie Bluetooth intégrée facilite la connexion à l’outil DreamMapper pour l’auto-prise en charge des patients. Cet outil propose des fonctions permettant de fixer des objectifs, des vidéos utiles et une évaluation en continu pour que les patients restent motivés et impliqués. Les utilisateurs peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin rapidement et sans que le personnel n’ait besoin d’intervenir.

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  • *Évaluation interne des données concurrentielles 2015 relatives aux appareils de PPC par rapport aux plateformes Airsense10/Aircurve10 de ResMed & série Icon de Fisher & Paykel.
  • Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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