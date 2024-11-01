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Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.
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Suivre ses progrès dès le réveil
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Assistance à long terme
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