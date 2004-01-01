FR
EN

Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Coussin narinaire en silicone

Combiné au harnais DreamWear, le coussin narinaire en silicone DreamWear présente une conception ergonomique qui assure stabilité et étanchéité pendant le sommeil. L’administration d’air se faisant au sommet de la tête, les patients peuvent changer librement de position durant leur sommeil¹.

Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

  • Administration d’air par le sommet de la tête
  • Permet de bouger librement pendant le sommeil¹
  • Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹
  • Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.
Fiche technique

Oreillers en silicone multiples configurations de coussin
Oreillers en silicone multiples configurations de coussin
DreamWear avec harnais, cadre med, toutes les tailles de coussin
  • 1146468
DreamWear avec harnais, monture small & med, tailles de coussin small & med
  • 1146470
DreamWear avec couvre-chef, petit, moyen et grand cadre, toutes les tailles de coussin
  • 1146471
Pièces de rechange
Pièces de rechange
Coussin d'oreillers en silicone DreamWear, petit
  • 1146472
Coussin d'oreillers en silicone DreamWear, moyen
  • 1146473
Coussin d'oreillers en silicone DreamWear, grand
  • 1146474
Coussin d'oreillers en silicone DreamWear, largeur moyenne
  • 1146475
Autres pièces DreamWear
Autres pièces DreamWear
Petit cadre
  • 1116745
Cadre moyen
  • 1116746
Grand cadre
  • 1116747
Couvre-chef avec bras
  • 1116751
Enveloppes en tissu
  • 1116754
  • ¹Analyse après 30 jours d’utilisation en juillet/août 2020. Essai sur les préférences en matière de coussins narinaires (n = 131). Les masques prescrits incluent les modèles suivants : ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, coussins narinaires en gel Philips DreamWear, Nuance/Pro.
  • ²RedDot Award, 2016, 2018 (red-dot.org) et iF Product Design Award, 2016, 2018 (ifdesign.com)
