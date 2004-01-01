FR
Électrode métallique préconnectée Metallic

Accessoires ECG

Électrode pré-connectée à gel solide et support tissé, avec fils en cuivre non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI), AAMI. Dimensions : 22 mm x 33 mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,270 kg
Conditionnement
  • 3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Matériel
  • À support tissé
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 22 mm
Forme de l’électrode
  • Carrée
Type de gel
  • Solide
Type de connecteur d’électrode
  • Électrode préconnectée
