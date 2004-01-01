FR
EN

Critères de recherche

Nouveau

DynaCAD Prostate

Système d’imagerie post-traitement avancé pour l’analyse d’IRM de la prostate

Trouver produits similaires

Il offre un ensemble complet d’outils pour l’analyse, la consultation et la création de rapports sur les études IRM multiparamétriques et multifournisseurs(3) en temps réel. Il améliore également la productivité en transférant les images directement de l’IRM vers DynaCAD pour exploiter ses outils post-traitement automatiques puissants et afficher les résultats selon des protocoles d’affichage personnalisés en vue de leur analyse et de la création de rapports.

Contactez nous
Caractéristiques
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.

Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés
Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.
Pour en savoir plus
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.
Pour en savoir plus
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.
Pour en savoir plus
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.
Pour en savoir plus
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données
Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.
Pour en savoir plus
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.
Pour en savoir plus
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.
  • Des examens multiparamétriques améliorés
  • Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
  • Ciblage amélioré des régions d’intérêt
  • Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Voir toutes les caractéristiques
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.

Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés
Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.
Pour en savoir plus
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés

Des examens multiparamétriques améliorés

Grâce à un système d’analyse d’images IRM multifournisseurs puissant et facile d’utilisation, DynaCAD peut traiter et gérer rapidement de grands volumes de données. Vous pouvez ouvrir des cas dans des protocoles d’affichage personnalisés prêts à l’emploi, avec toutes les images synchronisées pour un examen facile et multiparamétrique.
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.
Pour en savoir plus
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale

Vous pouvez réduire le tracé manuel de la glande prostatique : la segmentation de la glande basée sur un modèle de DynaCAD Prostate effectue automatiquement une segmentation 3D de la glande. Vous pouvez modifier ou ajuster les résultats segmentés sur les trois plans. La segmentation obtenue indique le volume global de la glande et ouvre la voie aux procédures de biopsie guidée par fusion IRM/échographie UroNav.
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.
Pour en savoir plus
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Ciblage amélioré des régions d’intérêt

Les régions d’intérêt générées par l’utilisateur peuvent être affichées sur un modèle 3D de la prostate ainsi que sur plusieurs séquences d’images de l’examen.
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.
Pour en savoir plus
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen

Les fiches de travail interactives PI-RADS® v2.1 rassemblent et classent les données relatives aux résultats d’examen. Les utilisateurs peuvent marquer les sites liés aux résultats dans les diagrammes régionaux et utiliser le lexique PI-RADS® v2.1 pour enregistrer leurs caractéristiques et leur niveau de gravité avec projection automatique des régions d’intérêt sur la ou les cartes sectorielles PI-RADS®.
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données
Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.
Pour en savoir plus
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données

Des rapports patient extrêmement fournis en données

Vous pouvez configurer des rapports patient pour inclure automatiquement des séquences d’images présélectionnées, des courbes cinétiques, des mesures et des annotations. Les lésions sont évaluées selon la classification PI-RADS® v.2.1 et sont automatiquement enregistrées sur la carte sectorielle PI-RADS en tant que projections 2D. Ces données sont incorporées dans des rapports normalisés. Une fois l’opération terminée, vous pouvez imprimer les rapports patient, les enregistrer au format PDF ou les envoyer sous forme d’images DICOM.
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.
Pour en savoir plus
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses

La fonction de fusion inverse de DynaCAD cartographie et affiche les précédents sites de biopsie guidée par fusion. Les utilisateurs peuvent afficher les cibles et les carottes précédentes produites par UroNav, ce qui leur permet de suivre la précision.
  • Ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur commercial Philips. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans la configuration de la station de travail Advanced Visualization Workspace
  • PI-RADS® est une marque déposée de l’American College of Radiology.
  • La disponibilité du produit est variable en fonction des pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial pour connaître la disponibilité dans votre pays.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.