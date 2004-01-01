DynaCAD Prostate

Critères de recherche
Il offre un ensemble complet d’outils pour l’analyse, la consultation et la création de rapports sur les études IRM multiparamétriques et multifournisseurs(3) en temps réel. Il améliore également la productivité en transférant les images directement de l’IRM vers DynaCAD pour exploiter ses outils post-traitement automatiques puissants et afficher les résultats selon des protocoles d’affichage personnalisés en vue de leur analyse et de la création de rapports.
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Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés
Des examens multiparamétriques améliorés
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
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Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données
Des rapports patient extrêmement fournis en données
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Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
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Des examens multiparamétriques améliorés
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Des examens multiparamétriques améliorés
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Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
Segmentations 3D réglables pour des biopsies guidées de façon optimale
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Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
Ciblage amélioré des régions d’intérêt
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Les fiches de travail interactives résument les résultats de l’examen
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Des rapports patient extrêmement fournis en données
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Des rapports patient extrêmement fournis en données
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Les superpositions des cibles de biopsie précédentes fournissent des informations précieuses
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