Q-Station : au cœur de vos processus de travail

Le logiciel Q-Station vous permet de gérer et de visualiser des études de patients et de créer des rapports. Vous pouvez également récupérer des données à partir de bases de données locales, de lecteurs CD/DVD et clés USB et du système PACS. En outre, il vous permet de copier, déplacer et fusionner des études,et d’envoyer des rapports par e-mail. En plus de la visualisation d’images multimodales, des progiciels d’analyse d’échographies adulte, pédiatrique et vasculaire sont disponibles. Le logiciel Q-Station offre également une visualisation et une quantification avancées grâce aux Q-Apps intégrées.