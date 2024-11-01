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Sparq

Échographe

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Sparq facilite l’acquisition et l’interprétation d’images échographiques de qualité en unité de soins intensifs, pour travailler rapidement et dans de bonnes conditions, vous laissant ainsi davantage de temps à consacrer à vos patients.

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Caractéristiques
Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

L’échographe Sparq est équipé du mode Simplicity, qui donne uniquement accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, à l’aide d’un seul bouton.

Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

L’échographe Sparq est équipé du mode Simplicity, qui donne uniquement accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, à l’aide d’un seul bouton.

Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

L’échographe Sparq est équipé du mode Simplicity, qui donne uniquement accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, à l’aide d’un seul bouton.
Design ergonomique

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.
Fonctionnement sur batterie

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.
Capacités d’automatisation

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.
Nombreuses applications cliniques

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.
Guidage facile des procédures

Guidage facile des procédures

Sparq intègre la fonction Needle Visualization, une technologie de guidage de l’aiguille qui améliore la visualisation de celle-ci sans dégrader l’image. Les sondes L12-4 et C6-2 sont équipées d’un repère constitué par un axe central pour faciliter la navigation hors plan.

Guidage facile des procédures

Sparq intègre la fonction Needle Visualization, une technologie de guidage de l’aiguille qui améliore la visualisation de celle-ci sans dégrader l’image. Les sondes L12-4 et C6-2 sont équipées d’un repère constitué par un axe central pour faciliter la navigation hors plan.

Guidage facile des procédures

Sparq intègre la fonction Needle Visualization, une technologie de guidage de l’aiguille qui améliore la visualisation de celle-ci sans dégrader l’image. Les sondes L12-4 et C6-2 sont équipées d’un repère constitué par un axe central pour faciliter la navigation hors plan.
Mode TM côte-à-côte

Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte

Sparq intègre un mode TM côte-à-côte qui affiche une image de référence en temps réel afin de faciliter l’interprétation immédiate des examens pulmonaires en unité de soins intensifs.

Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte

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Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte

Sparq intègre un mode TM côte-à-côte qui affiche une image de référence en temps réel afin de faciliter l’interprétation immédiate des examens pulmonaires en unité de soins intensifs.
Imagerie SonoCT et XRES

SonoCT et XRES optimisent la qualité d’image et réduisent le bruit

En regroupant, en temps réel, plusieurs images en une, SonoCT offre un résultat de qualité. SonoCT réduit considérablement le nombre d’artefacts présents lors des examens d’échographie classiques, tandis que XRES crée des images presque sans bruit, avec une grande qualité d’image et de définition des contours.

SonoCT et XRES optimisent la qualité d’image et réduisent le bruit

En regroupant, en temps réel, plusieurs images en une, SonoCT offre un résultat de qualité. SonoCT réduit considérablement le nombre d’artefacts présents lors des examens d’échographie classiques, tandis que XRES crée des images presque sans bruit, avec une grande qualité d’image et de définition des contours.

SonoCT et XRES optimisent la qualité d’image et réduisent le bruit

En regroupant, en temps réel, plusieurs images en une, SonoCT offre un résultat de qualité. SonoCT réduit considérablement le nombre d’artefacts présents lors des examens d’échographie classiques, tandis que XRES crée des images presque sans bruit, avec une grande qualité d’image et de définition des contours.
  • Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation
  • Design ergonomique
  • Fonctionnement sur batterie
  • Capacités d’automatisation
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Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

L’échographe Sparq est équipé du mode Simplicity, qui donne uniquement accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, à l’aide d’un seul bouton.

Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation

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L’échographe Sparq est équipé du mode Simplicity, qui donne uniquement accès aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées, à l’aide d’un seul bouton.
Design ergonomique

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.

Design ergonomique adapté aux environnements difficiles

Sparq est réglable en hauteur, peu encombrant et dispose d’un moniteur grand format de 17 po (43 cm) monté sur un bras articulé, afin de s’adapter aux environnements cliniques les plus difficiles. Notre solution de rangement des câbles facile et innovante Easy clip prévient tout enchevêtrement. Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres disponible en option pour obtenir les informations patient à partir du code-barres généré par votre établissement, augmentant encore davantage l’efficacité et réduisant le risque d’erreurs de saisie de données.
Fonctionnement sur batterie

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.

Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie

Lorsque chaque seconde compte, son fonctionnement sur batterie et sa mise en route instantanée permettent une analyse rapide. Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs examens sans interruption du système.
Capacités d’automatisation

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.

Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile

Pour faciliter l’examen, l’échographe Sparq dispose d’une interface dynamique, sans processus complexe. La fonction AutoSCAN identifie automatiquement le type de tissu et ajuste en continu le gain d’image pendant l’acquisition afin de réduire l’interaction avec les commandes du système.
Nombreuses applications cliniques

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.

Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs

Grâce au large choix de sondes et de fonctions qu’il propose, l’échographe Sparq permet de nombreuses applications cliniques et offre une remarquable qualité d’image pour tous les types de patients, quelle que soit leur morphologie. Voici quelques-unes des applications prises en charge : imagerie cardiaque, vasculaire, FAST, pelvienne, des nerfs, de l’appareil musculo-tendineux, des structures superficielles, des yeux, des poumons, de l’abdomen et échocardiographie transœsophagienne.
Guidage facile des procédures

Guidage facile des procédures

Sparq intègre la fonction Needle Visualization, une technologie de guidage de l’aiguille qui améliore la visualisation de celle-ci sans dégrader l’image. Les sondes L12-4 et C6-2 sont équipées d’un repère constitué par un axe central pour faciliter la navigation hors plan.

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Sparq intègre la fonction Needle Visualization, une technologie de guidage de l’aiguille qui améliore la visualisation de celle-ci sans dégrader l’image. Les sondes L12-4 et C6-2 sont équipées d’un repère constitué par un axe central pour faciliter la navigation hors plan.

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Mode TM côte-à-côte

Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte

Sparq intègre un mode TM côte-à-côte qui affiche une image de référence en temps réel afin de faciliter l’interprétation immédiate des examens pulmonaires en unité de soins intensifs.

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Imagerie SonoCT et XRES

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