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Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation
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Design ergonomique adapté aux environnements difficiles
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Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie
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Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile
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Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs
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Guidage facile des procédures
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Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte
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SonoCT et XRES optimisent la qualité d’image et réduisent le bruit
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Un échographe unique par sa simplicité d’utilisation
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Design ergonomique adapté aux environnements difficiles
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Gain de temps précieux grâce au fonctionnement sur batterie
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Fonctions d’automatisation pour une acquisition facile
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Nombreuses applications cliniques pour les soins intensifs
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Guidage facile des procédures
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Images pulmonaires faciles à interpréter grâce au mode TM côte-à-côte
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SonoCT et XRES optimisent la qualité d’image et réduisent le bruit
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