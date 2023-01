Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceaux de haute précision, ses préréglages propres aux tissus (TSP) et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’échographe Affiniti 30 offre à la fois performances et optimisation des processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Affiniti 30 fournit des performances exceptionnelles de rendu surfacique 3D et des informations pour diagnostiquer les structures et anomalies fœtales.