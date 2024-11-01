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Le choix d’un nouvel échographe est une question d’équilibre. Vous devez bénéficier rapidement d’informations diagnostiques précises, d’une interface utilisateur simplifiée et intuitive, et d’un accès facile aux fonctionnalités essentielles, sans oublier un design ergonomique et les dernières technologies.

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Caractéristiques
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre

Une question d’équilibre

Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Une question d’équilibre

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Processus de travail efficace
Processus de travail efficace

Processus de travail efficace

L’échographe Philips Affiniti 30 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Processus de travail efficace

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Processus de travail efficace
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Performances remarquables
Performances remarquables

Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceaux de haute précision, ses préréglages propres aux tissus (TSP) et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’échographe Affiniti 30 offre à la fois performances et optimisation des processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Affiniti 30 fournit des performances exceptionnelles de rendu surfacique 3D et des informations pour diagnostiquer les structures et anomalies fœtales.

Performances remarquables

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Grâce à sa technologie de formation de faisceaux de haute précision, ses préréglages propres aux tissus (TSP) et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’échographe Affiniti 30 offre à la fois performances et optimisation des processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Affiniti 30 fournit des performances exceptionnelles de rendu surfacique 3D et des informations pour diagnostiquer les structures et anomalies fœtales.

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Grâce à sa technologie de formation de faisceaux de haute précision, ses préréglages propres aux tissus (TSP) et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’échographe Affiniti 30 offre à la fois performances et optimisation des processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Affiniti 30 fournit des performances exceptionnelles de rendu surfacique 3D et des informations pour diagnostiquer les structures et anomalies fœtales.
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Performances remarquables

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Confort et performances
Confort et performances

Confort et performances

Philips a mis à profit les retours d’information client lors de la conception de l’échographe Affiniti 30. Nous comprenons les défis posés par les examens d’imagerie au quotidien : la réalité des espaces restreints, des nombreux patients, des cas techniquement difficiles et des contraintes de temps. Nous avons conçu l’échographe Affiniti 30 dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Confort et performances

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Un investissement intelligent
Un investissement intelligent

Un investissement intelligent

Grâce à son faible coût total de propriété, l’échographe Affiniti 30 est un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce à un design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide. En outre, Philips offre des services de télémaintenance* pour résoudre les problèmes via une connexion Internet standard, ce qui réduit le nombre d’appels de services. Pour finir, vous pouvez accéder à notre service clients récompensé.

Un investissement intelligent

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Grâce à son faible coût total de propriété, l’échographe Affiniti 30 est un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce à un design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide. En outre, Philips offre des services de télémaintenance* pour résoudre les problèmes via une connexion Internet standard, ce qui réduit le nombre d’appels de services. Pour finir, vous pouvez accéder à notre service clients récompensé.

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Grâce à son faible coût total de propriété, l’échographe Affiniti 30 est un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce à un design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide. En outre, Philips offre des services de télémaintenance* pour résoudre les problèmes via une connexion Internet standard, ce qui réduit le nombre d’appels de services. Pour finir, vous pouvez accéder à notre service clients récompensé.
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Un investissement intelligent
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Fonctionnalités de visualisation 3D avancée – TrueVue, GlassVue et aReveal
Fonctionnalité de visualisation 3D avancée

Fonctionnalité de visualisation 3D avancée

La suite Philips de fonctionnalités de visualisation avancée est désormais disponible pour Affiniti 30. Vous pouvez ainsi acquérir facilement des images 3D réalistes. Grâce à leur source de lumière interne, Philips TrueVue et GlassVue offrent des images fœtales d’un réalisme surprenant. La segmentation 3D automatique aReveal vous permet de révéler le visage fœtal d’une simple pression sur un bouton. L’affichage échographique 3D avancé Philips TrueVue offre des images 3D incroyablement réalistes. Grâce à sa source de lumière interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Fonctionnalité de visualisation 3D avancée

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  • Une question d’équilibre
  • Processus de travail efficace
  • Performances remarquables
  • Confort et performances
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Une question d’équilibre
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Processus de travail efficace
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Fonctionnalités de visualisation 3D avancée – TrueVue, GlassVue et aReveal
Fonctionnalité de visualisation 3D avancée

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Fonctionnalité de visualisation 3D avancée

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La suite Philips de fonctionnalités de visualisation avancée est désormais disponible pour Affiniti 30. Vous pouvez ainsi acquérir facilement des images 3D réalistes. Grâce à leur source de lumière interne, Philips TrueVue et GlassVue offrent des images fœtales d’un réalisme surprenant. La segmentation 3D automatique aReveal vous permet de révéler le visage fœtal d’une simple pression sur un bouton. L’affichage échographique 3D avancé Philips TrueVue offre des images 3D incroyablement réalistes. Grâce à sa source de lumière interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

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Fiche technique

Dimensions du système
Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
  • 83,6 kg
Panneau de commande
Panneau de commande
Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
Réglage en hauteur
  • 20,3 cm
Dimensions du système
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Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Panneau de commande
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Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
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Hauteur
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Profondeur
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Poids
  • 83,6 kg
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  • * Suivant la région géographique, certains services peuvent ne pas être disponibles ; contactez votre ingénieur commercial Philips pour plus d’informations. Peut nécessiter un contrat de maintenance.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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